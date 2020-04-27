Yayıncı kuruluş 'sıkıştırılmış lig' istemiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun kulüp başkanlarıyla yaptığı video toplantıya, beIN Sports yetkililerinin de katıldığı ve yayıncı kuruluşun kulüpleri mutlu eden bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Digitürk'ün "Ligin başlama tarihini kesinleştirin, ödemeyi hemen yapayım." dediği belitirken, bu öneri kulüpler tarafından sevinçle karşılandı.

Ancak yayıncı kuruluş ile kulüpler arasında bazı anlaşmazlıkların da yaşandığı öğrenildi.

"KAYBIM BÜYÜK, LİGİ SIKIŞTIRMAYALIM"

"Kalan 8 maçı bir ayda bitirelim." diyen kulüplerin bu önerisini kabul etmeyen beIN Sports, “Kaybım büyük... Bu nedene 8 haftaya yayalım. Yoksa zararım daha da büyür.” diyerek sıkıştırılmış ligi kabul etmedi.