Yayıncı kuruluş Türkiye'den çekiliyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Kulüpler Birliği'nin beINSports'un ülkeden çekilme kararı ile ilgili toplantı yapma kararı aldığını açıkladı.

YAYINCI KURULUŞ ÇEKİLMEK İSTİYOR

Başkan Kulluk'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlarda çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp için de geçerli”