Yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz devam ediyor

Kulüpler Birliği, TFF ve beIN Medya arasındaki yayın krizi henüz çözülebilmiş değil.

Dün yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, tarafların bir kez daha görüşeceğini ifade ederken, görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

BEIN MEDYA KURUN 3.80'DE SABİTLENMESİNİ İSTİYOR

Ligin yayın haklarını yıllık 500 milyon dolar karşılığında 5 yıllığına alan beIN Medya ile Süper Lig ekipleri arasındaki kur anlaşmazlığı devam ediyor.

Yayın ihalesindeki anlaşma gereği beIN Medya, 2017-18 sezonu için yıllık 500 milyon dolar olan tutarın 250 milyon dolarını güncel kurdan, kalan 250 milyon dolarını ise kuru 3.26 liradan sabitleyerek ödedi. Bir sonraki yıl ise TEFE ve TÜFE hesaplanarak, dolar yeni fiyattan sabitlenerek ödendi.

Geçtiğmiz sezon beIN Medya dolar kurunu yasal artışı hesap ederek 3.79'da sabitledi ve 500 milyon dolarlık ödemenin 250 milyon dolarını bu kur fiyatı üzerinden yaptı.

2018-2019 sezonunun sona ermesiyle yayın krizi patlak verdi. Dolardaki dalgalanmadan dolayı gelecek yıl yapılacak olan 500 milyon dolarlık ödemenin 250 milyon dolarlık kısmı kur 4.60 lirada sabitlenerek yapılması gerekiyor. Ancak beIN Medya zarar ettiğini belirterek 4.60 liralık kurun yüksek olduğunu ve kurun 3.80'de sabitlenmesi gerektiğini kulüplere bildirdi.

TEMİNATI YAKMAYI GÖZE ALDILAR

Yayıncı kuruluş, TEFE ve TÜFE'nin hesap edilmemesini ve dolar kurunun 3.80'de sabitlenmesi isterken, geçen sezon 700 milyon liradan fazla zarar ettiğini belirtiyor.

Katar merkezli beIN Medya, bu taleplerinin kabul edilmemesi durumunda, 160 milyon dolarlık teminatı yakıp sözleşmeyi feshetmeyi göze aldı.