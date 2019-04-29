Yazarlar, Sterling'i yılın futbolcusu seçti

İngiltere Futbol Yazarları Derneği'nin her yıl düzenli olarak dağıttığı ödüllerde bu kez Raheem Sterling ismi ön plana çıktı.

STERLİNG, DİJK'I GERİDE BIRAKTI

400 gazetecinin katılımıyla gerçekleşen oylamada 2019 yılının en iyi futbolcusu Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling oldu. Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yılın en iyi futbolcusu seçilen Virgil van Dijk ise Futbol Yazarları Derneği'nin oylamasında ikinci sırada kaldı.

Oylamada Sergio Agüero üçüncü, Harry Kane dördüncü, Eden Hazard ise beşinci sırada yer aldı. Manchester City'deki dördüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon takımıyla 48 resmi müsabakada 23 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.