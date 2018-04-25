Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti

Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 Trabzonspor: Şampiyonluğumuzu malzeme etmeyin Trabzonspor Kulübü, olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş-F.Bahçe derbisiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

2 Trabzonspor'da gönderilecek isimler netleşti Trabzonspor'un yeni yönetimi, sezon sonunda 8 isimle yolları ayırma kararı aldı. İdareciler, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'tan da maaşlarında indirip talep edecek.

3 TFF olaylı derbiyle ilgili kararını açıklıyor TFF, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını bugün açıklayacak. Federasyonun önünde 3 seçenek bulunuyor.

4 Salah Eto'o'nun rekorunu kırdı Liverpool-Roma maçında 2 gol atıp 2 de asist yapan Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

5 Fikret Orman derbi primini belirledi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Galatasaray'ı deplasmanda yenmeleri durumunda oyuncularına 1 milyon TL prim dağıtacağı öğrenildi.

6 Fatih Terim ve Şenol Güneş'in derbi taktikleri Fatih Terim'in, pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Talisca'nın hava hakimiyetini azaltmak için çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Şenol Güneş ise Gomis-Rodrigues bağlantısını kesmeyi planlıyor.

7 Liverpool finalin kapısını araladı Liverpool, Mohamed Salah'ın 2 gol 2 asist yaparak yıldızlaştığı yarı final ilk maçında Roma'yı 5-2 mağlup etti ve rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı.

8 Ancelotti: Arsenal teklif ederse mutlu olurum Carlo Ancelotti, gelecek sezon Arsenal'dan ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger'in yerine gelmekten memnuniyet duyacağını açıkladı.

9 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye cevap Beşiktaş Kulübü, Aziz Yıldırım'ın "Şenol Güneş, tiyatro yapmıştır" açıklamasına "Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak hiç kimsenin haddi değildir." diyerek cevap verdi.