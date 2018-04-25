Geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süredir yoğun bakımda bulunan spor yazarı Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti.
Yıllardır Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ekşioğlu, ayrıca Beşiktaş Divan Kurulu üyesiydi.
BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
Cenaze detayları daha sonra iletilecektir.