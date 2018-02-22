Yener İnce: Gomis'in oyundan çıkmasını isterdim

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynadığı karşılaşmanın 6. dakikasında vazovagal senkop hastalığı nedeniyle bayılan Gomis'in karşılaşmaya devam etmesine yönelik büyük eleştiriler alan Yener İnce, açıklamalarda bulundu.

"GOMİS'İN OYUNDAN ÇIKMASINI İSTERDİM"

Gomis'in oyundan çıkmasını isterdim diyen İnce, "Gomis Türkiye’ye ilk ayak bastığında, bir demeç vermiştim. Bunların hepsinin normal olduğunu ve olabileceğini söyledim. Bu olay oldu, doğal olarak da bir karar verildi. Karar üzerine çok fazla spekülasyon yapılıyor. Önceliğinde ona bir cevap niteliğinde olsun, bunu söyleyeyim. Bilgi sahibi olan insanların, yani konuyla ilgili lisans sahibi olan insanların hangisi istiyorsa bu konuyu onlarla detaylıca tartışabilirim. Ama konu o kadar teknik ve tıbbi bir konu ki bununla ilgili anormal bir bilgi kirliliği var. Konuşan insanların çoğu 'bence...' şeklinde başlayan cümleler kuruyorlar. Tabii bu bence veya sence olmuyor. Gomis'in o anda oyundan çıkmasını arzu ettim. Israr da ettim. Nedeni de şu; kalan sürede kendini nasıl hissedeceğini bilmiyordum. O da bana çok iyi hissettiğini, sıkıntı olmadığını ve devam etmek istediğini söyledi." şeklinde konuştu.

İnce spekülatif konuşmalar rahatsız edici diyerek şunları söyledi; "Bu tıbbi bir karar. Tıbbi bir karar olarak da vazovagal senkop oyuncunun dinlenme yerine egzersiz sürdürmesini tercih eder. Gomis'in kendi hayatındaki bu deneyimleme belki 40'ın üstünde. Burada adres göstermek istemiyorum ama birçok yerde Gomis bu hastalığı aynı biçimde yaşayıp aynı biçimde de devam etti. Hem biz, bizim deneyimimiz hem tıbbi gerçekler hem oyuncunun arzusu bir araya geldiğinde devam etmesine karar verdik. Karar tamamıyla sağlık ekibine ait bir karardır. Bu karar ile ilgili ‘Oyuncu istese de şöyle yapılması lazım’, ‘Teknik ekip şöyle bir karar vermeli’ tarzındaki spekülatif konuşmalar rahatsız edici. Çünkü bu karar çok önceden verilmiş bir karar. Gomis bayılırsa, tüm yaşamsal fonksiyonları, vital bulguları yerindeyse ve biz kendi fikrimiz buna kanaat getirirsek, oynayabileceğini bir seçenek olarak kendi arzusuna bağlı olarak bir kenarda, cepte tutuyoruz. Çok önceden beri tutuyoruz. Tıbbi bir karar olduğu için bizim inisiyatifimizde olan bir karar."