Yeni Barnabeu Projesi suya düştü

Real Madrid, üç yıl önce BAE merkezli IPIC şirketiyle Bernabeu'nun yenilenmesinde kullanılacak 400 milyon euro değerinde isim sponsorluğu anlaşması yapmıştı. Ama imza döneminde 100 doların üzerindeki petrol fiyatlarındaki düşüş ve şirket yöneticilerinin Abu Dhabi'de yaşadığı sorunlar sonrası anlaşma iptal oldu.

ANLAŞMA İPTAL OLDU

Real Madrid, şimdi stat için yeni sponsor arıyor İspanyol AS Gazetesi, Real Madrid'in Yeni Bernabeu Projesi'nin tehlikeye düştüğünü yazdı. Gazete, Mubadala Yatırım Şirketi'nin sponsorluktan ve projeden çekildiğini yazdı. Real Madrid, üç yıl önce Birleşik Amerika Merkezli IPIC şirketiyle Bernabeu'nun isim hakları için 400 milyon euroluk bir anlaşma yapmıştı. Bu kaynak, stadyumun yenilenmesi, açılır-kapanır çatı dışında stadın yer alacağı komplekste otel ve iş merkezi inşası için kullanılacaktı.

Ancak imzalar atıldığı sırada 100 dolar üzerinde seyreden petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası sponsorluk anlaşması suya düştü. 2017 başında IPIC ile Mubadala Geliştirme Şirketi'nin birleşmesiyle oluşan Mubadala Yatırım Şirketi de son dönemde sıkıntı yaşıyor. Şirketin yakın zamana kadar en yetkili isimlerinden Khadem Al Quabaisi, Abu Dabi'de tutuklandı. İspanyol ABC Gazetesi de tüm bu gelişmeler sonrası IPIC ile Real madrid arasındaki anlaşma suya düşse de Real madrid'in stat projesinden vaz geçmediğini ve yeni sponsor arayışının sürdüğünü yazdı.