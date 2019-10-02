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Onur Tekin, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi

Yeni Çorumspor ile Pendikspor arasında oynanan maçta kaleci Onur Tekin'in İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söylemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Onur Tekin, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi
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Yeni Çorumspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onur Tekin, hafta sonu Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Pendikspor'la oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Her iki takımın futbolcuları maç öncesi İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada kaleci Onur'un sağ elini göğsüne koyarak yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okuması dikkatlerden kaçmadı. 

Onur'un İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda beğeni aldı.

Yeni Çorumspor kalecisi Onur'un 'İstiklal Marşı' coşkusu - İZLE

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