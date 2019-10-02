1 Onur Tekin, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi Yeni Çorumspor ile Pendikspor arasında oynanan maçta kaleci Onur Tekin'in İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söylemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

2 Ersun Yanal, Jailson'a övgüler yağdırdı Jailson'un performansından memnun olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisi olsa zaten 50 milyon euro eder" dedi.

3 Fikret Orman: Aday olmayacağım Beşiktaş'ta görevi bıraktığını açıklayan Fikret Orman, 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimine girmeyeceğini açıkladı.

4 Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na başvuracak Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçıyla ilgili verilen karar sonrası TFF'den bilgi ve belge talep ettiklerini ve yeniden itiraz başvurusu yapacaklarını açıkladı.

5 Abdülkadir'in maaşına yüzde 130 zam Trabzonspor, genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün 2.3 milyon TL'lik maaşını, 5.5 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı.

6 Beşiktaş'ta yeni başkanı bekleyen borç Beşiktaş'ta yeni seçilecek başkanı ağır bir borç yükü bekliyor. Siyah-beyazlı ekibin kısa vadede 350 milyon TL, 9 aylık süreçte ise 700 milyon TL'ye ihtiyacı var.

7 Abdullah Avcı: Kazanarak çıkışa geçelim Abdullah Avcı, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynayacakları Wolverhampton maçını kazanmaları halinde çıkışa geçeceklerini söyledi.

8 Zidane: Galatasaray maçlarına odaklandık Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşmada 1 puan toplayan Real Madrid'de gözler Galatasaray'la oynanacak maçlara çevrildi.

9 Babel, Instagram hesabını kapattı Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, PSG maçında Belhanda'ya pas vermediği için taraftarların tepkisini çekti. Deneyimli futbolcu, Instagram hesabını kapattı.