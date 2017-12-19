Yeni Malatya evinde büyüklere yenilmedi

Sarı-siyahlılar, "dört büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında sadece bir kez mağlubiyet yaşadı.

SADECE FENERBAHÇE'YE YENİLDİ

İlk olarak ligin 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmada, 3-1 mağlup olurken bir hafta sonra ise sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Son olarak 16. haftada lider durumunda bulunan Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek, önemli bir başarıya imza atan Malatya ekibi, aynı zamanda sarı-kırmızılı takımı liderlikten de etti.