Yeni Malatya, Partizan deplasmanında

1 Futbolda bazı oyun kuralları değişti IFAB, futbolda bazı oyun kurallarını değiştirdi. En dikkat çeken kural ise hakeme çarpan top gol olursa, gol geçersiz sayılacak. Ayrıca artık teknik direktörlere de sarı-kırmızı kart gösterilecek.

2 Fenerbahçe'den Skrtel'e yeni teklif Zanka'nın yanına bir stoper daha almayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Kjaer ve Kolarov transferlerinin zora girmesi üzerine Skrtel'e yeni bir teklif sundu.

3 Trabzonspor formalı taraftarlar stada alınmadı İl güvenlik kurulunun aldığı karar nedeniyle, Başakşehir-Olympiakos maçını izlemek için stada gelen Trabzonsporlu taraftarlar içeri alınmadı.

4 Emre Belözoğlu, Ozan'ı fırçaladı Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu takıma liderlik yapmaya başladı. Tecrübeli futbolcunun Ozan Tufan'a maç içinde fırça çektiği görüldü.

5 Falcao'nun son paylaşımı: Cimbombom Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta transferin bittiğini müjdeledi.

6 Zanka İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı stoper, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

7 Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi Olympiakos'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardında, koridorda hakemi eleştiren teknik direktör Okan Buruk ve Aurelien Chedjou, kırmızı kart gördü.

8 Kolarov'dan nefis frikik golü Roma'nın defans oyuncusu Aleksandr Kolarov, Athletic Bilbao ile oynanan hazırlık maçında güzel bir frikik golüne imza attı.

9 Başakşehir tur şansını zora soktu Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.