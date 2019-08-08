Yeni Malatya, Partizan deplasmanında

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçına çıkıyor.
Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.
Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı.
Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.