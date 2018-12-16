Yeni Malatya zirve yarışını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahivbi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Malatyaspor'un gollerini 16 ve 34. dakikalarda Khalid Boutaib kaydetti.
YENİ MALATYA 2'NCİ OLDU
Alınan sonucun ardından Malatyaspor puanını 28 yaparken, Antalyaspor 26 puanda kaldı.
Böylelikle puanını 28'e çıkaran Malatya ekibi, maç fazlasıyla puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi.
HAFTAYA BURSA'YLA OYNAYACAK
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Antalyaspor'da sarı kart gören Doğukan Sinik, Celutska ve Maicon ile birlikte, kırmızı kartla kenara gelen Angelo, Fenerbahçe maçında oynayamayacak