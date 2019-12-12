Yeni Malatya'da hedef Beşiktaş maçı

Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sakıb Aytaç, Sivasspor maçını geride bıraktıklarını, Beşiktaş maçına odaklandıklarını söyledi.

PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sakıb Aytaç, 7 haftalık yenilmezlik serilerini Sivasspor maçında kaybettiklerini hatırlatarak, "Aslında bu 7 haftalık süreçten sonra Sivasspor maçına çok özgüvenli bir şekilde hazırlandık. Maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştık ama sahada istediklerimizi yansıtamadık. Sivasspor bizden daha disiplinli, daha ciddi bir şekilde maça hazırlandı ve maçı kaybettik. Bu maçı geride bıraktık, şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ligin en önemli maçlarından biri. Onlar üst üste galibiyetle hava yakalamış bir şekilde. Bizim de bu hafta iyi hazırlanıp oradan puan veya puanlarla geri dönmemiz gerekiyor" dedi.

Takımda iletişim sorunu ve idmanlarda problem olmadığını belirten Sakıb, "Her hafta nasıl ciddi bir şekilde hazırlanıyorsak Sivas maçına da öyle hazırlandık. Yediğimiz golden sonra takım içerisinde olabilecek sıkıntılar, ufak çaplı aramızda tartışma oldu ama bunu içeriye yansıtmadık, ikinci yarıya da yansıtmadık. Birbirimizle herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Dediğimiz gibi; bu maçı kaybettik. Çok istediğimiz bir maçtı ama olmadı. Beşiktaş, Rize, Gaziantep'le birlikte toplam 3 maçımız kaldı. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirip devre arasına gireceğiz. Şimdi analizimizi de yaptık. Bugün ve yarın sert antrenmanımız olacak. Beşiktaş'a iyi bir şekilde hazırlanacağız. Onların artı yönlerini eksik yönlerini iyi değerlendirip maça öyle çıkacağız" diye konuştu.