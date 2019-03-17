Yeni Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Adem Büyük 55. dakikada penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. Guilherme 58'de farkı ikiye çıkaran isim oldu. Ankaragücü'nün tek golü 72. dakikada Devr Orgill'den geldi. 29 yaşındaki Orgill, Süper Lig'de 7. maçında 6. kez ağları sarstı ancak takımına puan getiremedi. Malatyaspor'da Ahmet Ildız uzatma anlarında skoru belirleyen golü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 37 yaparken, 7 hafta sonra 3 puan aldı.

Ankaragücü 31 puanda kaldı ve 5 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek