Yeni Malatyaspor 7 maç sonra deplasmanda güldü

Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor'u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmandaki galibiyet hasretini bitirdi.
Süper Lig'in 15. haftasında dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçtan sonra çıktığı 7 deplasman müsabakasında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, deplasmanda kazanamama serisini, ligin 31. haftasında 2-0 kazandığı Akhisarspor maçıyla noktaladı.
Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkan Malatya temsilcisi, Ravcı'yla ikinci maçı da kazanmış oldu.
DIŞ SAHADA 16 PUAN
Malatya ekibi, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 16 maçta 16 puan topladı. Söz konusu maçlarda 16 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 24 gol gördü. Yeni Malatyaspor ligdeki 44 puanının 16'sını deplasmanda kazandı.