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Yeni Malatyaspor Aleksic'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

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Yeni Malatyaspor Aleksic'i renklerine bağladı

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından ST. Gallen'de forma giyen Aleksic, İstanbul'a getirildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya'nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi.

2014-2015 sezonundan beri St. Gallen'de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti. Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.

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