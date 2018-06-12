Yeni Malatyaspor Aleksic'i renklerine bağladı

1 Fernandao Arabistan'a transfer oldu Fenerbahçe, José Fernandao’nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun anlaştığını açıkladı.

2 Real Madrid'in yeni hocası Julen Lopetegui Real Madrid, İspanya Milli Takımı'nın hocası Julen Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçeceğini açıkladı

3 Galatasaray'a Nagatomo transferinde rakip çıktı Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Yuto Nagatomo'yu Real Betis de istiyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İnter, sarı-kırmızılı takımdan 5 milyon euro transfer ücreti istiyor.

4 Okay Yokuşlu Celta Vigo'ya transfer oluyor İspanyol ekibi Celta Vigo, Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.

5 L'Equipe'e göre Dünya Kupası'na damga vuracak 20 isim L'Equipe, 2018 Dünya Kupası'nda takip edilmesi gereken 20 potansiyel genç ismi açıkladı. Listede Türkiye'den de 1 isim yer aldı.

6 Trabzonspor'un yeni sezon formaları Trabzonspor Kulübü, 2018-2019 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. Üç forma da, bordo-mavili taraftarlar tarafından oldukça beğeni gördü.

7 Fatih Terim'in takip ettiği genç futbolcular Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fatih Terim, bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışıyor.

8 Aykut Kocaman: 1 yıl daha kalmalıyım F.Bahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1 yıl daha takımın başında kalmak istediğini söyledi. Kocaman, "3-4 takviyeyle başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

9 Giuliano için 10 milyon euroluk teklif Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro istediği ifade edildi.