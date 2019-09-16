Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne 4 attı

Konuk ekip BTC Türk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adis Jahovic, Thievy Bifouma, Guilherme Marques ve Mitchell Donald kaydetti.

MKE Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou 76. dakikada ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. Bu galibiyet sonrası BTC Türk Yeni Malatyaspor puanını 6'ya çıkarırken MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Bifouma kendi çabasıyla getirdiği topu ceza alanı içindeki Donald'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Bifouma topu altıpas içine gönderdi. Pazdan'dan seken topu kaleci Korcan Çelikay almak isterken bu futbolcuyla çarpışıp yerde kalınca, boşta kalan topu Guilherme, Jahovic'e aktardı. Bu futbolcu da uygun durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

33. dakikada sarı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Gelişen konup ekip atağında Bifouma ile Guilherme'nin verkaçında top en son ceza alanı içindeki Bifouma'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

37. dakikada MKE Ankaragücü ilk ciddi atağını yaptı. Kitsiuo sağ kanattan ortasıyla arka direkteki İlhan Parlak'ı gördü. Bu futbolcunun topun gelişine yarım voleyle şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 43. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir gol daha buldu. Chebake'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

52. dakikada Aydın Karabulut'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın cılız kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin ellerinde kaldı. 69. dakikada Acquah ceza alanı içinde topu Bifouma'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Orgill ve İlhan Parlak verkaçında top son olarak İlhan Parlak'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza alanı içinde topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı. 82. dakikada Chebake'nin ceza alanı dışından attığı şutta kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu altıpas içinde Donald ağlara gönderdi: 0-4

90+1. dakikada Canteros'un pasıyla defansın arkasında topla buluşan İlhan Parlak'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Müsabakayı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı.