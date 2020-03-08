Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından gergin anlar yaşandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un aldığı kötü sonuçların ardından taraftarlar, başkan Adil Gevrek'i birçok kez istifaya davet etti.

BAŞKAN VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yine istifa sesleri yükselirken, stat dışında arbede yaşandı.

Taraftarlar maç sonu başkan Adil Gevrek'i bir kez daha istifaya davet etti. Bu sırada ise arbede yaşandı ve taraftarlar ile başkan Adil Gevrek birbirine girdi.

Güvenlik güçleri, başkan Adil Gevrek ve taraftarlar arasında yaşanan gerilimi araya girerek sonlandırdı.

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti- İZLE

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

"Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz."