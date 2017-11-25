Yeni Malatyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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5' Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da orta saha hakimiyeti kurmak için mücadele veriyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş, gözünü yeniden lige çevirdi. Siyah-beyazlılar, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak, zirve takibini sürdürmek istiyor.

Öte yandan maç öncesi yapılan ısınma çalışması sırasında sakatlanan Pepe kadrodan çıkarıldı ve yerine Necip Uysal dahil edildi.

İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Yalçın, Chebake, Sadık, Cissokho, Pereira, Adem, Aytaç, Azubuike, Murat, Boutaib

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Necip Uysal, Mitrovic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk