Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Müücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.

İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Guilherme, Aleksic, Ömer Şişmanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner; Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.