Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Müücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

KARTAL'DA HEDEF 3 MAÇLIK SERİ

Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Bülent, Murat, Mina, Chebake, Murat, Donald, Adem, Guilherme, Aleksic, Kamara



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak