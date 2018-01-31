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Yeni Malatyaspor, Brezilyalı stoper aldı

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Sao Paulo'nun Brezilyalı forveti Gilberto Oliveira Souza Junior'u kadrosuna kattı.

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Yeni Malatyaspor, Brezilyalı stoper aldı

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, transferin son günüde Brezilyalı golcü Gilberto Oliveira Souza Junior'u kadrosuna kattı.

TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto Oliveira Souza Junior'u Türkiye'ye getirdi. Sarı-kırmızılı transfer komitesi en son Sao Paulo'da top koşturan Gilberto'yu kadrosuna katmak için adeta zamanla yarışıyor.

28 yaşındaki golcü Gilberto Oliveira Souza Junior futbolcunun Yeni Malatyaspor'un isteği üzerine Türkiye'ye geldi. Her konuda anlaşma sağlanan futbolcunun TFF'deki evraklarının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi.

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