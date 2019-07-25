Yeni Malatyaspor' dan kritik Avrupa virajı

1 Merih Demiral İtalya'da manşetlerde İtalyan basını, Juventus-İnter maçında iyi bir oyun ortaya koyan milli futbolcumuz Merih Demiral'a "Duvar Demiral" diyerek lakap taktı.

2 Ersun Yanal: Bambaşka bir Fenerbahçe olacak Bu sezon iyi transferler yaptıklarını belirten Ersun Yanal, "Çok daha güçlü bir Fenerbahçe izleteceğiz" dedi.

3 Max Kruse transfer sürecini anlattı Sarı-lacivertli ekibin Alman futbolcusu Max Kruse, "Nuri Şahin bana, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü dedi" şeklinde konuştu.

4 Barcelona'dan gelir rekoru La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, 2018-2019 sezonunda 990 milyon euro gelir elde ederek kulüp rekorunu kırdı.

5 Elif Elmas ilk maçına çıktı Bugün resmi imzayı atan Makedon yetenek, ayağının tozuyla ilk maçına çıktı.

6 Juventus Merih'in penaltı golüyle kazandı Juventus ile İnter arasında oynanan hazırlık maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup etmeyi başardı.

7 Mert Günok: Kader bizi nereye götürecek bilmiyorum Adı Fenerbahçe ile anılan Mert Günok transferle ilgili gelen soruya, " Bir sene sözleşmem kaldı, gerisi ne olacak, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum" diyerek cevap verdi.

8 Aston Villa Luyindama'yı istiyor Aston Villa, G.Saray'ın 5 milyon euroya bonservisini aldığı ancak henüz KAP'a bildirmediği Kongolu stoper Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 12 milyon euro teklif etti.

9 Beşiktaş'tan Schürrle ve Kagawa girişimi Borussia Dortmund'un, Kagawa ve Schürrle'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Alman ekibiyle görüşmelere başladı.