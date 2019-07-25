Yeni Malatyaspor' dan kritik Avrupa virajı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Farnolle
Chebake
Mina
Hadebe
Erkan
Chaaleli
Donald
Fofana
Guilherme
Bifouma
Jahovic
Olimpija Ljubljana
Vidmar
Boakye
Bagnack
Maksimenko
Jurcevic
Tomic
Cekici
Brkic
Suljic
Menalo
Vukusic
MALATYASPOR TARİHİNDE BİR İLK
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Avrupa mücadelesi sezonu erken açan Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti.
Öte yandan Malatya şehrinde de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının heyecanı yaşanacak.
Maçın rövanşı ise Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.