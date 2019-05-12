Yeni Malatyaspor evinde Erzurum'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 3-1'lik skorla kazandı. Malatyaspora galibiyeti getiren goller 50. dakikada Aleksic, 61. dakikada Bifouma ve 90+4. dakikada Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi.

BB Erzurumspor'un sayılarını ise 75. dakikada Rashad Muhammed kaydetti. Öte yandan karşılaşmada Erzurumspor'un 2 golü, Malatyaspor'un ise 1 golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından 5. sıra için mücadele eden Yeni Malatyaspor üst üste 3. galibiyetini alarak 47 puana yükselirken, ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ise 4 maç sonra yenilerek 32 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.