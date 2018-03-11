Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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52' Yeni Malatyaspor'da sol kanattan yapılan ortada ceza alanından Adem Büyük'ten önce Neustadter kafayı vurdu ve tehlikeyi savuşturdu.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Yeni Malatyaspor 0-1 Fenerbahçe

34' GOL... Yeni Malatyaspor 0-1 Fenerbahçe (Neustadter)

30' Fenerbahçe bu dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf. Sarı-lacivertliler duran toplarla etkili oluyor.

21' Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile ağları buldu, ancak bayrak havada, karar ofsayt.

15' Fenerbahçe, oyunu rakip sahaya yıkmak ve pozisyon bulmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise kanatları kullanmaya çalışıyor.

9' Khalid Boutaib uzaklardan çok sert vurdu, 90'a doğru giden topta Volkan Demirel harika bir kurtarış yaptı.

3' Adem Büyük solda topla buluşup ortasını yolladı, Fenerbahçe defansında Skrtel karşıladı.

1' Maç Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkıyor. Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Doria, Mina, Sadık, Aytaç, Murat, Rahman Buğra, Chebake, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Giuliano, Fernandao