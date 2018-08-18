Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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25' Fenerbahçe topla daha fazla oynayan taraf, sarı-lacivertliler zaman zaman savunma arakasına atılan toplarla etkili olmaya çalışıyor.
10' Ev sahibi Yeni Malatyaspor, kapılan toplarla hızlı atak oluşturuyor. Fenerbahçe ise oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.
5' Mücadelenin ilk bölümüne Fenerbahçe daha etkili başladı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçınıda Benfica'yla karşılaşan Fenerbahçe, gözünü yeniden lige çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Bursaspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman Buğra, Ahmet Yıldız, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem Büyük, Boutaib
Fenerbahçe: Volkan, Hasa Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani