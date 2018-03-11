Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, bu haftayı da boş geçmedi.

Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmedi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi bölmek isteyenlerin olduğunu ve bu insanların da Ali Koç'u kandırdığını ifade etti.

Başakşehir'in Alanyaspor'a 4-1 yenilmesine şaşırmadığını ifade eden Aykut Kocaman, Galatasaray'la Beşiktaş'ın da puanlar kaybedeceğini ifade etti.

Konyaspor maçı öncesi oyuncularını uyaran Fatih Terim, "Derbiyi unutun, Konyaspor da Fenerbahçe de 3 puanlık maç" dedi.

1 Cenk Tosun: Gol atmaya devam edeceğim Everton formasıyla ikinci golünü atan Cenk Tosun maç sonu yaptığı açıklamada, "Gollerime devam edeceğim" dedi.

2 Lille-Montpellier maçında taraftarlar sahaya daldı Son düdükle birlikte sahaya inen Lille taraftarları, takımlarının oyuncularına saldırdı.

3 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi bölmek istiyorlar Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi bölmek isteyenlerin olduğunu ve bu insanların da Ali Koç'u kandırdığını ifade etti.

4 Aykut Kocaman: Rakiplerimiz puan kaybedecek Başakşehir'in Alanyaspor'a 4-1 yenilmesine şaşırmadığını ifade eden Aykut Kocaman, Galatasaray'la Beşiktaş'ın da puanlar kaybedeceğini ifade etti.

5 Metin Albayrak: Tek rakibimiz kendimiz Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, şampiyonluk yolunda her şeyin kendi ellerinde olduğunu belirtti.

6 Fatih Terim: Fenerbahçe'nin Konya'dan farkı yok Konyaspor maçı öncesi oyuncularını uyaran Fatih Terim, "Derbiyi unutun, Konyaspor da Fenerbahçe de 3 puanlık maç" dedi.

7 Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

8 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

9 Judoda 2 altın madalya Fas'ta süren Agadir Judo Grand Prix müsabakalarında Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.