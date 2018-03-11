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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkacak. Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Chebake, Doria, Sadık, Cissokho, Murat Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Boutaib

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal Dirari Giuliano, Aatıf, Fernandao

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