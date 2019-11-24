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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe -CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe -CANLI SKOR
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6' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu kornere yolladı.

5' Alper sağ kanattan ceza sahasına girerken Mina'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

5' Karşılaşma oldukça tempolu başladı.

4' Acquah sol taraftan topu taşıdı ve dışarı çevirdi. Ceza yayı üzerindeki Guilherme'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

1' Maç başladı. 

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği, Beşiktaş'ın kazandığı haftada deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

İLK 11'LER 

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

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