Galatasaray Malatya'dan eli boş döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe derbisi önce 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır darbe aldı.

MALATYA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. Ortada geçen karşılaşmanın 29. dakikasında Belhanda oyuna devam edemedi. Tansiyonu düşen Faslı oyuncu, karşılaşmadan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.

İlk 45 dakikalık dilimdeki tek gol 35. dakikada Donald'dan geldi. Yeni Malatyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

OZAN PENALTI YAPTI, G.SARAY DEPLASMANDA KAYBETTİ

Karşılaşmanın 66. dakikasında Malatyaspor'un farkı 2'ye çıkaran golü geldi. Ozan Kabak'ın ceza sahasında Adem Büyük'ü düşürmesi sonrası ev sahibi penaltı kazandı. Adem Büyük hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın kalan bölümlerinde Galatasaray'ın baskısı gol getirmedi. Sarı-kırmızılı ekip Malatya'da 3 puan bıraktı.

Deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi 19 puanda kaldı. Malatya ekibi ise puanını 15 yaptı.