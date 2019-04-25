1 Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

2 Ersun Yanal: İstifa etmeyi düşünmüyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa etmeyi düşünmediğini ve gelecek sezon şampiyon olacak takımı kurmak istediğini söyledi.

3 Beşiktaş sağ bek için 5 isimle görüşecek Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek bölgesi için gündemine 5 ismi aldı. Bu isimlerin başında ise Sivasspor forması giyen Douglas geliyor.

4 İspanya'dan Arda Turan iddiası İspanyol basını, Barcelona'nın Başakşehir'de kiralık olarak oynayan Arda Turan'ı sezon sonunda satmak istediğini yazdı.

5 David Wise'ın rekor kıran atlayışı Birleşik Amerikalı kayakçı David Wise, yaklaşık 12 metrelik atlayışıyla kayakla en yükseğe atlama rekorunun yeni sahibi oldu.

6 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

7 İngiltere'de şampiyonluk kutlamalarına alkol yasağı İngiltere Federasyonu, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere şampiyonluk kutlamalarında alkol kullanımını yasakladı.

8 Fikret Orman'ın adaylık başvurusu hazır Fikret Orman, yeniden aday oluyor. Orman, 12 Mayıs’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi adaylık başvurusunu 900 imza ile siyah beyazlı kulübün divan kuruluna teslim edecek.

9 Galatasaray'da primler belli oldu Galatasaray'da yönetim, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunun kazanılması durumunda 20 milyon TL'lik prim dağıtma kararı aldı.