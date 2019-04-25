Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ....
15' Erken gol bulan Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tutuyor. Yeni Malatyaspor ise beraberliği arıyor.
5' GOL... Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (Linnes)
Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Martin Linnes, ayağının içiyle uzak köşeye doğru düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.
Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.
Galatasaray kadrosunda değişiklik: Younès Belhanda yerine Ryan Donk ilk 11’de. Kostas Mitroglou ise yedekler arasında yer alacak.
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Donk, Henry Onyekuru, Diagne