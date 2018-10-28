Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.

Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farmolle, Chebake, Sincere, Sadık, Erkan, Murat, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Boutaib

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Ömer, Donk, Ndiaye, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Muğdat