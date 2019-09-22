Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

CİMBOM DERBİ ÖNCESİ KAZANMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan ve Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak sezona puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray, son 2 maçı kazanmasını bildi. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geçen hafta ise evinde Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük sağlayarak puanını 7'ye çıkarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Robin, Chaalali, Erkan, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Ömer, Nzonzi, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Falcao.