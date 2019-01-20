Yeni Malatyaspor, golcüsünü Premier Lig'de buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib'i Zamalek'e satmasının ardından yeni golcüsünü İngiltere Premier Lig'de buldu.

Yeni Malatyaspor, Premier Lig takımlarından Fulham'ın forveti Aboubakar Kamara'nın transferi için anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Fransız golcünün kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Bu sezon ligde 13 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11 başlayan Kamara, 3 gol kaydetti. Kamara ayrıca bu sezon Lig Kupası'nda da 2 maçta 2 gol attı. Fulham, 2017 yılında Amiens'ten transfer ettiği Kamara için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.