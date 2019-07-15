Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaştı

Brezilyalı orta sahayla prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında büyük verim aldığıGuilherme'yi Topuk Yaylası kampına çağırdı.

KAMPA DAVET EDİLDİ

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan ve 19 Temmuz'a kadar futbolcu listesini teslim etmesi gereken Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi yapmaya hazırlanıyor.

Guilherme için Galatasaray ve Göztepe kulüplerinin de devreye girdiği, ancak 2 kulübün de anlaşma sağlayamadıkları öğrenildi.