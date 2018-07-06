Yeni Malatyaspor hazırlık maçını kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren Malatya ekibi, kamp döneminin ilk hazırlık maçını yaptı.

Kamp yaptığı otelin antrenman sahasında Dunarea Calaraşi ile karşılaşan Malatya ekibi, sahaya Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Sincere Seth, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Ahmet Ildiz, Hüseyin Ekici, Mustafa Eskihellaç ve Eren Tozlu ilk 11'iyle çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, 10. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı.

Yeni Malatyaspor, ikinci yarı sahaya farklı bir 11 ile çıktı. Bu devrede iki takım da skoru değiştiremezken, Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir maç oynadıklarını söyledi.