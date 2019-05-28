Yeni Malatyaspor hedefinin üstüne çıktı

İkinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'e 6. sıra hedefiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunu hedefinin üzerine çıkarak 47 puanla 5. sırada tamamladı.

Kurulduktan 31 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, iyi başlangıç yaptığı sezonu 5. sırada tamamlamayı başardı.

Sezona teknik direktör Erol Bulut ile başlayan Malatya ekibi, ligin ilk yarısında üstün performans sergiledi. Malatya ekibi, deplasmanda 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başladığı sezonun ilk yarısını 27 puan hedefinin üzerinde tamamladı. Sarı-siyahlılar, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı. Malatya ekibi sezonun ilk yarısını 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi. Performansıyla tüm otoriteleri şaşırtan sarı-siyahlılar, ilk yarıda yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettirdi.

İKİNCİ YARIDA 18 PUAN TOPLADI

Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise aynı performansı gösteremedi. Ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, ikinci yarıda 18 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlı ekip, seyircisi önünde ise daha iyi bir performans gösterdi. Sarı-siyahlı ekip, sezonun tamamında deplasmanlarda 16 puan toplarken, iç sahada 31 puanı cebine koydu. Yeni Malatyaspor, bu sezon 47 gol atarken kalesinde 46 gol gördü.

KUPADA YARI FİNAL

Sarı-siyahlı takım bu sezon tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Kupaya 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, karşılaştığı Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Göztepe'yi eleyerek yarı finale kalmayı başardı. Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, rövanş maçında ise rakibine 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

EROL BULUT'LA YOLLAR AYRILDI

Sezonun ikinci yarısında düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor'da son 5 hafta öncesi teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Ligin 30. haftası öncesinde teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçta art arda Kasımpaşa'yı 2-1, Akhisarspor'u 2-0, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ise 3-1 mağlup etti.

Ravcı yönetimindeki sarı-siyahlılar, Antalyaspor'a 3-0, son haftada ise Bursaspor'a 2-1 yenildi. Malatya ekibi, Ali Ravcı idaresinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK

Spor Toto Süper Lig'in 5'incisi olan Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla, elde ettiği beşincilikle UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazandı.

Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından başlayacak ve gruplara kalmak için yarışacak.