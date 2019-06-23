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Yeni Malatyaspor, Jahovic ile anlaştı

İlk resmi transferini Konyaspor'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor, yAdis Jahovic'i de renklerine bağlamak üzere.

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Yeni Malatyaspor, Jahovic ile anlaştı

Evkur Yeni Malatyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Başkan Adil Gevrek'in yüzyüze görüştüğü Konyaspor'lu Adis Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Anlaşmayı doğrulayan Başkan Adil Gevrek, 32 yaşındaki oyuncunun transferinin 1-2 gün içerisinde biteceğini ifade etti.

Gevrek, bonservisi Konyaspor'da bulunan Adis Jahovic'in transferinde belli bir aşamaya geldiklerini ve transferin bir iki güne bitebileceğini söyledi. Gevrek forvet transferi için listelerinde Eren Derdiyok'un da bulunduğu, ancak Jahovic ile anlaşmaya daha yakın olduklarını belirtti. Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

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