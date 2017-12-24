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Yeni Malatyaspor, Kayseri'yi deplasmanda yendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Yeni Malatyaspor, Kayseri'yi deplasmanda yendi

Süper Lig'de 17. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

KAZANAN MALATYA OLDU

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan sürpriz bir sonuç çıktı ve Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Khalid Boutaib'den geldi. Boutaib, Süper Lig'de 16. maçında 9. golün altına imza attı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 2-1 yenerek sürprize imza atan Yeni Malatyaspor, bu hafta da Kayserispor deplasmanından galibiyet çıkartarak ligdeki puanını 22'ye yükseldi. Ligde 8 hafta aradan sonra yenilgi yüzü gören Kayserispor ise 30 puanda kaldı.

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