Yeni Malatyaspor kupada bir üst tur hedefinde

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü konuk olacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u son 16 turu rövanş mücadelesinde de yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turu ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u sahalarında 3-2 mağlup ettiklerini anımsatan Ravcı, takımda morallerin üst seviyede olduğunu kaydetti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Ravcı, "Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Kupa maçının ardından Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.