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Yeni Malatyaspor taraftarından koregrafi

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, müsabaka öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

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Yeni Malatya Stadı'nın güney tribününde yapılan koreografide sarı-siyalı ekibin Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı.

BAŞKAN-HOCA-FUTBOLCULAR

Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in şahlanmış at üzerinde resmi buldu.

Bir başka görselde ise teknik direktörü Erol Bulut'un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi.

BATTAL GAZİ'NİN TORUNLARI AVRUPA YOLUNDA

Koreografinin arkasında tribünde "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda!" ifadesi yer aldı.

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