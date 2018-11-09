Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a 5 attı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malataspor'a konuk oldu. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım Malatyaspor'a 5-0 mağlup olarak taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

TARAFTARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Trabzonspor, Süpe Lig'e oldukça ümitli bir başlangıç yaptı. Özellikle Trabzon'da Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyet, takımı ve şehri havaya soktu. Ancak bu mücadeleden sonra üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarın hevesini kursağında bıraktı.

Ünal Karaman yönetiminde 12 maça çıkan bordo-mavili takım 16 puan toplayabildi. Trabzonspor'un bu haftadan sonra 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyeti oldu.

5 İSABETLİ ŞUT 5 GOL

Yeni Malatyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Guilherme, 38 ve 48. dakikada Denijel Aleksic, 51. dakikada Khalid Boutaibattı. Erol Bulut'un ekibi, Trabzonspor karşısında 5 isabetli şut çekerken bu şutların tamamı golle sonuçlandı.

Öte yandan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez bir lig maçında 5 gol atmış oldu. Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 21 yaparken maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

4 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.