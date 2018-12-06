Yeni Malatyaspor tur için avantaj yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 60. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Eren Tozlu'nun ara pasında topla buluşan Seth, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Boutaib'e aktardı.
Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0 82. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Muniru'nun pasında topla buluşan Boutaib, altıpas üzerindeki Eren Tozlu'yu gördü. Bu futbolcunun dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:2-0
Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.