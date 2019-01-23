Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

1 Dünya Şampiyonu Zeliha Ağrıs: Totemim yok duam var Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2017 yılında altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Ağrıs, müsabakalara totem ile değil dua ile çıktığını belirterek, "Totem bana göre çok saçma." dedi

2 Moses'in istekleri F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Moses, sarı-lacivertlilerden 2 milyon 860 bin sterlin teminat istedi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca "Küme kalırsak 200 bin euro prim alırım" talebinde bulundu.

3 Abdurrahim Albayrak'tan Alan açıklaması: Bu iş bitmedi İstanbul'a dönen Abdurrahim Albayrak, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, "Alan ve Pato'ya teşekkür ediyorum. Daha bu iş bitmedi, her şey yolunda" dedi.

4 G.Saraylıların forvet transferiyle ilgili yaptığı capsler Alan'ı almak için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak, Türkiye'ye eli boş dönünce sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

5 Beşiktaş'ta Quaresma çıkmazı Dün Ricardo Quaresma ile bir görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcuya "sezon sonuna kadar takımda kal" dedi. Q7 ise alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi.

6 Volkan Şen Adana Demirspor'la anlaştı Yaz transfer döneminde takım bulamayan Volkan Şen, 1. lig ekibi Adana Demirspor'la anlaştı. Bir süredir boşta olan Sabri Sarıoğlu ise teklif bekliyor.

7 Galatasaray'a Alan'dan kötü haber Alan Carvalho transferini bitirmek için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak Türkiye'ye eli boş döndü.

8 Adriano kalmak istiyor İsteksiz tavırları nedeniyle Şenol Güneş tarafından idmandan kovulan Adriano, bir süre düşündükten sonra takımda kalmaya karar verdi.

9 F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a ilk tepki Haziran ayında başkan seçilen Ali Koç, taraftarlar tarafından ilk kez protesto edildi. Ülker Stadı'na bir pankart asan sarı-lacivertliler, kaliteli futbolcuların transfer edilmesini istedi.