Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ahmed İldiz ve Eren Tozlu'nun golleriyle Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısından gol senin çıkmazken, Yeni Malatyaspor adına Ahmed İldiz 54. dakikada golü bularak durumu 1-0'a getirdi. 88. dakikada Eren Tozlu, Etimesgut Belediyespor ağlarına gönderdiği golle farkı 2'ye çıkardı.
Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Yeni Malatyaspor, ilk maçını evinde 2-0 kazandığı turun rövanş karşılaşmasından da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.