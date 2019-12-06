Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de son mağlubiyetini 6. haftada deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sonraki 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu dönemde 3 galibiyet, 4 de beraberlik alan sarı-siyahlılar, 13 puan topladı.

7 HAFTADIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de 13 haftalık periyotta rakip fileleri 28 kez havalandıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı konumunda. Malatya temsilcisini 26 golle lider Demir Grup Sivasspor, 24'er golle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor, 23 golle de Fenerbahçe izledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forveti Adis Jahovic de attığı gollerle, takımını sırtlıyor. Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon golcü, geride kalan 13 haftada da forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.