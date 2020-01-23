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Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

| Haber Merkezi
Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i takımın başına getirdi.

YARIM SEZONLUK İMZA

Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Malatya ekibi, ligin deneyimli teknik adamlarından biri olan Özdeş'le anlaştı.

Sezon sonuna kadar sarı-siyahlı ekiple sözleşme imzalayan 49 yaşındaki hoca, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Özdeş, Kasımpaşa'nın yanı sıra Göztepe, Elazığspor, Karşıyaka, Balıkesirspor, Gençlerbirliği, Manisaspor'da görev yaptı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 18 maç sonunda 24 puan topladı.

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