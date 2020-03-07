Yeni Malatyaspor'la Konyaspor 1 puanı paylaştı

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Konyaspor'un golünü 45+4. dakikada penaltıdan Riad Bajic kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un golünü ise 80. dakikada Murat Yıldırım attı.

Malatyaspor'da Issam Chebake 45+2. dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor'da ise kaleci Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle temas ettiği için 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

MALATYASPOR 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Üst üste oynadığı 9. maçından da galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 25 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan ve 6 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor ise 23 puana çıktı.

Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor karşılaşmasını 11 Mart Çarşamba günü kendi evinde oynayacak. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.