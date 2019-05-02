Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete odaklandı

ANADOLU AJANSI - Orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve kaleci Ertaç Özbir, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Murat Yıldırım, görevden ayrılan teknik direktör Erol Bulut'a teşekkür ederek, takımın onun eseri olduğunu belirtti.

Kasımpaşa karşısında güzel bir sonuç aldıklarını kaydeden Yıldırım, "Rakibe pozisyonlar vermiş olabiliriz ama biz hem daha çok hem de daha iyi pozisyonlar yakaladık. İkisini değerlendirdik ve maçı kazandık. Bizim açımızdan önemli bir maçtı. İlk 5'i yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da elde ettik. İnşallah bu havayı sürdürüp, diğer maçları da kazanarak, ilk 5'e adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, önlerindeki maçlara odaklandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kalan 4 haftada ne kadar çok galibiyet sevinci yaşarsak, o kadar mutlu olacağız. Taraftarımız da mutlu olacak ve sezonu iyi kapatacağız. İnşallah Avrupa'ya gidebiliriz. Şu an hedefimiz o. Her maça olduğu gibi Akhisarspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, galip gelmek için çıkacağız. Tabii onların da kritik maçları, son şansları. Ama herkes kendisini düşünüyor. Bizim de hem taraftarımızı sevindirmek hem de mutlu olmak için kazanmamız lazım. İnşallah bu maçı kazanıp, önümüze bakacağız."

Ertaç: İlk 5 iddiamızı sürdürmek istiyoruz

Kaleci Ertaç Özbir, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Güzel ve keyifli bir maç olduğunu dile getiren başarılı eldiven, "Bizim adımıza bol pozisyonlu bir maçtı. Kasımpaşa maçında galip geldiğimiz için bir hayli sevinçliyiz. Hafta içerisinde oynadığımız kupa maçında mağlup olmuştuk. Kasımpaşa maçında moral bulmak istiyorduk, bunu da başardık. Önümüzdeki haftalarda ilk 5 iddiamızı sürdürme amacındayız. Bu iddiamızı sürdürdüğümüz zaman, Evkur Yeni Malatyaspor adına daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.