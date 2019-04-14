Yeni Malatyasporlu Kamara inanılmaz golü kaçırdı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi takım 1-0 öndeyken net bir fırsattan yararlanamadı.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
KAMARA BOMBOŞ KALEYE GOL ATAMADI
Devre arası transfer döneminde Premier Lig'den kiralık olarak transfer edilen Aboubakar Kamara, inanılmaz bir golü kaçırdı.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
Dakikalar 11'i gösterirken savunma arkasına sarkan Fransız futbolcu, kaleci Haydar'ı da geçtikten sonra boş kaleyle baş başa kaldı. Vuruşunu yapan Kamara meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
ALANYA DÖNEN TOPTA GOL BULDU
Herkes büyük bir şok yaşarken oyundan kopmayan Alanyaspor, geliştirdiği atak sonucunda köşe vuruşu kazandı. İçeri kesilen ortaya yükselen Fernandes harika bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)