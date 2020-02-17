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Yeni Malatyaspor'un el isyanı

Seri'nin ceza sahası içinde elle oynamasının VAR tarafından incelenmemesine isyan eden Yeni Malatyaspor'dan, maç sonu bir paylaşım geldi.

| Haber Merkezi
Yeni Malatyaspor'un el isyanı
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından, konuk ekibin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

Malatya ekibi, son düdüğün çalmasıyla birlikte voleybol topu fotoğrafı paylaşarak "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" notunu düştü.

VAR'A GİTMEDEN İLK YARIYI BİTİRDİ

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Jean Michael Seri'nin cezası içinde elle oynaması sonucu uzun süre hakeme itirazlarda bulunmuştu.

VAR'a gitmeden ilk yarıyı bitiren Alper Ulusoy, futbolseverlerden büyük tepki topladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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