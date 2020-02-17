1 Yeni Malatyaspor'un el isyanı Seri'nin ceza sahası içinde elle oynamasının VAR tarafından incelenmemesine isyan eden Yeni Malatyaspor'dan, maç sonu bir paylaşım geldi.

2 Beşiktaş'ta Lucescu zora girdi Beşiktaş yönetiminin danışman olarak göreve getirmeyi düşündüğü Mircea Lucescu'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

3 Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

4 Derbi öncesi sakatların son durumu F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile cezalı Gustavo, derbide forma giyemeyecek. Konuk ekip G.Saray'da ise Lemina sıkıntısı yaşanıyor.

5 Süper Lig'de kritik hafta Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada; F.Bahçe-G.Saray, Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynanacak.

6 Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu Serbest stil 92 kiloda Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer'i yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

7 Galatasaray derbi öncesi kazandı Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

8 Fenerbahçe, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazandı Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek şampiyon oldu.

9 Trabzonspor haftayı lider bitirdi Trabzonspor evinde karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 yenerek, 9 yıl aradan sonra bir haftayı lider olarak kapattı.