Yeni Malatyaspor'un el isyanı

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından, konuk ekibin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.
Malatya ekibi, son düdüğün çalmasıyla birlikte voleybol topu fotoğrafı paylaşarak "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" notunu düştü.
VAR'A GİTMEDEN İLK YARIYI BİTİRDİ
Yeni Malatyasporlu futbolcular, Jean Michael Seri'nin cezası içinde elle oynaması sonucu uzun süre hakeme itirazlarda bulunmuştu.
VAR'a gitmeden ilk yarıyı bitiren Alper Ulusoy, futbolseverlerden büyük tepki topladı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)