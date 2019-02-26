Yeni Malatyaspor'un gözü kupada

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 yenerek avantaj sağlayan ve rakibiyle yarın deplasmanda rövanşa çıkacak Yeni Malatyaspor'un hedefi kupada final oynamak.

Süper Lig'de 34 puan ve averajla 5. sırada bulunan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesine devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

HEDEF KUPADA YARI FİNAL

Malatya temsilcisi, 5. turun hem ilk hem de rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Son 16 turda ise TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi.

Çeyrek finalde de Göztepe ile eşleşen sarı-siyahlılar, sahasında oynadığı ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş için avantaj sağladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Malatya ekibi, bu maçı da kazanıp adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, kupa mücadelelerinde rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı. Sarı-siyahlıların kaydettiği 11 golden 3'üne Danijel Aleksic imza attı. Kupada Aleksic'i ikişer golle Eren Tozlu ve Barış Alıcı, birer golle de Ahmet Ildız, Khalid Boutaib, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu izledi.